شؤون فلسطينية

مركز الإنسان يرحب بإحاطة هيستينغز بشأن عمليات الهدم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين من ديارهم

مركز الإنسان يرحب بإحاطة هيستينغز بشأن عمليات الهدم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين من ديارهم
رام الله - دنيا الوطن
رحب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين_غزة، بتصريح السيدة "لين هيستينغز"، نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن حول عدم مشروعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أكدت أن التوسع الاستيطاني يقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ومن جهة أخرى، أكد المركز أنه ينظر بخطورة إلى الأرقام الخطيرة التي أوردتها نائبة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام خلال الاحاطة؛ فقد أسفرت 399 من عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين وعمليات الإخلاء هذا العام عن تشريد أكثر من 400 فلسطيني.

وأشار إلى أنه وفقاً لمتابعته، فقد شهد العام 2021م هدم ما يقارب 1032 مسكن ومنشأه منهم 361 مسكن، أدى إلى تشريد 1834 من بينهم 954 طفل.

ورأى المركز أن ما جاء في الاحاطة يؤكد على عدم التزام دولة الاحتلال بقرارات مجلس الأمن التي أكدت على عدم مشروعية الاستيطان، وطالبتها بوقف عمليات الاستيطان، إلا أن سلطات الاحتلال ما زالت تتمدد في المشاريع الاستيطانية وتمارس من خلالها عمليات هدم لممتلكات المواطنين وتهجيرهم من ديارهم ومدنهم.

وأثنى المركز الحقوقي على إحاطة "هيستينغز"، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ خطوات فعالة لوقف ممارسات الاحتلال لعمليات الهدم والاستيطان والتهويد وتهجير للفلسطينيين، وبناء المستوطنات وتدشين المشاريع الاستيطانية وشرعنه أخرى، وأن تتخذ خطوات جادة في محاربة الاستيطان والمستوطنات، كما يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة لنصرة القضية الفلسطينية.

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