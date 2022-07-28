الإمارات تكشف حقيقة تعهدها بناء ملعب في كفر قاسم

رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة الإمارات في إسرائيل، إنها " لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل".وتابعت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، أنها "تلتزم بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة إسرائيل، وتؤكد أن الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل".وشددت على أن السفارة "هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة".وكانت تقارير صحفية ادعت بأن الإمارات تعتزم إقامة ملعب في مدينة كفر قاسم، علما بأنه تم توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020.