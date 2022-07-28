الاتصالات والداخلية وديوان قاضي القضاة يوقعون مذكرة تفاهم بمجالات تطوير الحكومة الالكترونية الفلسطينية



تأتي هذه الاتفاقية بهدف حوكمة الية الربط بين المؤسسات الحكومية بما يضمن أمن المعلومات وسرعة الحصول عليها الكترونيا، بما ينعكس على تحسين جودة ومستوى الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين، تمهيدا لإطلاق الخدمات الحكومية الالكترونية ومنظومة الدفع الالكتروني.



رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية وديوان قاضي القضاة اليوم الخميس الموافق 28-7-2022 مذكرة تفاهم لتحقيق التعاون المثمر في مجالات تطوير وتمكين الحكومة الالكترونية الفلسطينية، وذلك ضمن اطار تعزيز التشارك الحكومي وتبادل الخبرات.