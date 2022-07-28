شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية تعلق على مزاعم الاحتلال بوجود مستودعات أسلحة بغزة

حركة المقاومة الشعبية تعلق على مزاعم الاحتلال بوجود مستودعات أسلحة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الخميس، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول وجود مستودعات أسلحة في المناطق السكنية في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن مزاعم الاحتلال حول الادعاء بوجود مستودعات أسلحة في المناطق السكنية في قطاع غزة، إنما هدفها التغطية على فشله الأمني وجرائمه البشعة ضد المدنيين الآمنين في فلسطين، والترويج لشائعات وأكاذيب من شأنها زعزعة الثقة بين المقاومة والشعب، والتي بفطنة الشعب الفلسطيني وبأس مقاومته الباسلة ويقظتها، لم تنطلي عليها هذه الخدعة الجديدة.

وأكدت الحركة، على حرص المقاومة الفلسطينية على حياة الشعب الفلسطيني، والتي رأس أولويتها، وسلامته وأمنه واستقراره هو الشغل الشاغل لها.

وقالت: "لن نقبل أن نكون جزء من أي خطر يحدق به، وإننا حريصون على الابتعاد عن أي شيء يمكن أن يعود بالسلب على مقاومتنا"، محذرة الاحتلال من ارتكاب أي حماقة بحق الشعب الفلسطيني أو مقاومته، حيث ستكون له بالمرصاد وأنها جاهزة للرد بكل حزم وقوة على أي تجاوز يرتكبه الاحتلال.

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