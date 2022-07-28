شؤون فلسطينية

ارزيقات يكشف لـ "دنيا الوطن" خطة الأجهزة الشرطية لتأمين نتائج الثانوية

ارزيقات يكشف لـ "دنيا الوطن" خطة الأجهزة الشرطية لتأمين نتائج الثانوية
أرشيفية
خاص دنيا الوطن- رام الله 
كشف الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي زريقات، آخر استعدادت الأجهزة الشرطية في إطار تأمين إعلان نتائج الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تعلن يوم السبت المقبل. 

وقال ارزيقات في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الشرطة أنهت كافة الاستعدادات لتأمين إعلان نتائج الثانوية العامة، وذلك ضمن أمر عمليات أعدته إدارة العمليات المركزية، وتم توزيعه على كافة المحافظات"، موضحًا أنه تم وضع خطة لمواجهة إطلاق النار، والألعاب النارية، والمظاهرات، والسلوكيات السلبية.

وأضاف أنه كان هناك بعض الإجراءات الاستباقية كمتابعة تجار الألعاب النارية والمفرقعات، وتم مداهمة عدد من المحال التجارية وضبط كميات كبيرة سواء من قِبل الشرطة والضابطة الجمركية وكافة الأجهزة الأمنية التي تعمل منذ أيام على ذلك، لما له من خطورة على حياة المواطنين.

وأكد ارزيقات أنه سيتم تسيير دوريات مشتركة من الأجهزة الأمنية كافة يوم إعلان النتائج، لمحاولة الحد من هذه الظاهرة، مناشدًا كافة المواطنين للابتعاد عن استخدام هذه الألعاب والمفرقعات لخطورتها الكبيرة.

وبيّن أنه بالأعوام الماضية سُجل لدينا إصابات عديدة كبتر للأطراف، وفقع للعيون، وبعضها نتيجة للإطلاق الناري، منوهًا إلى ضرورة أخذ المواطنين هذه الإجراءات على محمل الجد.

وكشف ارزيقات عن عقوبة المخالفين لهذه التعليمات من خلال ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، مثلما حدث في الأعوام السابقة، سواء من مطلقي النار ومستخدمي الألعاب النارية والمفرقعات وتجارها.

وشدد على أنه سيتم تحويل المخالفين للنيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتوجيه الاتهام، ثم إحالتهم للقضاء الذي سيحكم بعقوبة حبس لمدة لا تقل عن أشهر ولا تزيد عن ثلاثة أعوام.

ووجه زريقات رسالًة لأهالي الطلبة للاحتفال بطريقة تليق بهذا الحدث الوطني الكبير دون أن تؤثر على الآخرين سلبًا، وأن يتعظوا مما حدث في الأعوام السابقة، لأن بعض الاحتفالات تحولت لمآسي وأتراح.

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