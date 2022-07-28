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شؤون فلسطينية

(حماس): القضية الفلسطينية وحصار غزة هو شغلنا الشاغل في حديثنا وفي العلاقات الخارجية

(حماس): القضية الفلسطينية وحصار غزة هو شغلنا الشاغل في حديثنا وفي العلاقات الخارجية
خليل الحية - رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد  رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة (حماس)، خليل الحية، أن "القضية الفلسطينية ومستقبلها وحصار غزة هو شغلنا الشاغل في حديثنا وفي العلاقات الخارجية".

وقال الحية، خلال لقاء الفصائل والنخب السياسية والمجتمعية، إن "حصار غزة يراد منه كسر إرادة شعبنا بسبب مقاومتنا التي صنعت معادلات ضد الاحتلال وشعبنا هو جزء من الانتصار فيها.

وتابع: "معركتنا هي مقاومة داخل فلسطين، ونطالب العالم أن يجتمع معنا ويدعمنا". 

وأكمل: "خلال لقاءاتنا الخارجية نبرز جرائم الاحتلال في القدس والأقصى والاستيطان وبناء مدن حول القدس لعزلها عن الضفة الغربية وسياسة الاستيطان حول مديتنا المقدسة وعزل الأغوار عن الضفة وحصار غزة".


وأشار إلى أن "التطبيع يراد منه أن يمر بسلاسة وأن يُمرر الاحتلال ليكون محور العمل والسياسة في المنطقة ضد كل من يؤمن أن الاحتلال هو عدو للمنطقة".

وطالب الحية خلال حديثه "بضرورة مواجهة التطبيع في دور تثقيفي لمخاطر الاحتلال على المنطقة وشعوبها، مبينا أن هناك جهدا لتسويق الاحتلال في المنطقة".

وأوضح أن "الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن معادن الأخلاق للعالم الغربي الذي يرى أن مقاومتنا (إرهابية)، بينما يقدم كل أشكال الدعم لأوكرانيا".

وبيّن أن "نتائج الحرب ستفضي إلى أنه لن يبقى العالم يديره قطب واحد هو القطب الأمريكي، مشيرًا إلى أن هناك تعدد أقطاب ستنشأ للتأثير على المجتمع الدولي".

وقال إن "دولة قطر لديها رؤية لإعادة الإعمار وتقديم المنحة لشعبنا ونسعى لتخفيف الحصار على كل الأصعدة".

وتابع: "نثمن دعم الجمهورية الإيرانية للمقاومة، ونبحث كيف يكون لإيران دور في كسر الحصار".



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