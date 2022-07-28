النضال الشعبي ترحب بالدعوة الصينية لعقد مؤتمر سلام أكثر تأثيراً لمعالجة القضية الفلسطينية





واعتبر أن عملية السلام في الشرق الأوسط لا تزال في توقف تام، وأن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لم تُنفذ منذ فترة طويلة، كما أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تُنتهك باستمرار.



وقال محمد علوش عضو المكتب السياسي للجبهة، بأن الموقف الصيني في غاية الأهمية، وهو موقف متقدم دولياً، حيث يأتي تأكيد الموقف الصيني من أعلى الهيئات الدولية وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، مؤكداً دعمه للشعب الفلسطيني عندما يعيد التأكيد بشكل واضح بأن قضية فلسطين هي جوهر قضية الشرق الأوسط المتعلقة بالسلام والأمن الإقليميين، ولا ينبغي تهميشها أو نسيانها.



وأكد علوش بأن موقف الصين، موقف ينبغي تطويره والبناء عليه بتحركات دولية ودبلوماسية فلسطينية لحشد المواقف الدولية، دعماً للموقف الصيني الذي يقول بمنهى الوضوح بأن إسرائيل تواصل توسيع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبالتالي تواصل تقليص المساحات التي يعيش عليها الشعب الفلسطيني، وتقويض التواصل الجغرافي بين الأرض الفلسطينية المحتلة واحتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.



رام الله - دنيا الوطنرحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالدعوة الصينية لعقد مؤتمر دولي للسلام أكثر تأثيراً لمعالجة القضية الفلسطينية، حيث دعا قنغ شوانغ، نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط لعقد مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وأشد تأثيراً، يُدعى فيه الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية في عملية الشرق الأوسط للمشاركة في استكشاف السبل والوسائل الفعالة لحل القضية الفلسطينية سياسياً.