مباشر | اختر تخصصك: التعليم المهني ونسب البطالة في البكالوريوس

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي ترحب بالدعوة الصينية لعقد مؤتمر سلام أكثر تأثيراً لمعالجة القضية الفلسطينية

النضال الشعبي ترحب بالدعوة الصينية لعقد مؤتمر سلام أكثر تأثيراً لمعالجة القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالدعوة الصينية لعقد مؤتمر دولي للسلام أكثر تأثيراً لمعالجة القضية الفلسطينية، حيث دعا قنغ شوانغ، نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط لعقد مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وأشد تأثيراً، يُدعى فيه الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية في عملية الشرق الأوسط للمشاركة في استكشاف السبل والوسائل الفعالة لحل القضية الفلسطينية سياسياً.

واعتبر أن عملية السلام في الشرق الأوسط لا تزال في توقف تام، وأن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لم تُنفذ منذ فترة طويلة، كما أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تُنتهك باستمرار.

وقال محمد علوش عضو المكتب السياسي للجبهة، بأن الموقف الصيني في غاية الأهمية، وهو موقف متقدم دولياً، حيث يأتي تأكيد الموقف الصيني من أعلى الهيئات الدولية وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، مؤكداً دعمه للشعب الفلسطيني عندما يعيد التأكيد بشكل واضح بأن قضية فلسطين هي جوهر قضية الشرق الأوسط المتعلقة بالسلام والأمن الإقليميين، ولا ينبغي تهميشها أو نسيانها.

وأكد علوش بأن موقف الصين، موقف ينبغي تطويره والبناء  عليه بتحركات دولية ودبلوماسية فلسطينية لحشد المواقف الدولية، دعماً للموقف الصيني الذي يقول بمنهى الوضوح بأن إسرائيل تواصل توسيع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبالتالي تواصل تقليص المساحات التي يعيش عليها الشعب الفلسطيني، وتقويض التواصل الجغرافي بين الأرض الفلسطينية المحتلة واحتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

أخبار ذات صلة

(حماس): القضية الفلسطينية وحصار غزة هو شغلنا الشاغل في حديثنا وفي العلاقات الخارجية

(حماس): القضية الفلسطينية وحصار غزة هو شغلنا الشاغل في حديثنا وفي العلاقات الخارجية

اقتحام جديد للأقصى ودعوات للحشد في فجر وجمعة &#34;القدس عربية إسلامية&#34;

اقتحام جديد للأقصى ودعوات للحشد في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"

الشعبية: المشاريع الاستيطانية الجديدة جزء من مخططات التوسع واستهداف الوجود الفلسطيني

الشعبية: المشاريع الاستيطانية الجديدة جزء من مخططات التوسع واستهداف الوجود الفلسطيني

عاشور خلال اجتماعه بشركاء دوليين: حراك نقابة المحامين وطني نقابي مهني قانوني حر

عاشور خلال اجتماعه بشركاء دوليين: حراك نقابة المحامين وطني نقابي مهني قانوني حر

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: نعمل وفق خطة متكاملة لدعم المنتج المحلي والنهوض به

"الاقتصاد" بغزة: نعمل وفق خطة متكاملة لدعم المنتج المحلي والنهوض به

اشتية: دعم المجتمع الدولي لفلسطين يواجه بتدمير إسرائيلي ممنهج

اشتية: دعم المجتمع الدولي لفلسطين يواجه بتدمير إسرائيلي ممنهج

منصور: القيادة تجري اتصالات بهدف طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

منصور: القيادة تجري اتصالات بهدف طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

مجدلاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في غاية الأهمية لإنقاذ حل الدولتين

مجدلاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في غاية الأهمية لإنقاذ حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

النضال الشعبي ترحب بالدعوة الصينية لعقد مؤتمر سلام أكثر تأثيراً لمعالجة القضية الفلسطينية

النضال الشعبي ترحب بالدعوة الصينية لعقد مؤتمر سلام أكثر تأثيراً لمعالجة القضية الفلسطينية

اقتحام جديد للأقصى ودعوات للحشد في فجر وجمعة &#34;القدس عربية إسلامية&#34;

اقتحام جديد للأقصى ودعوات للحشد في فجر وجمعة "القدس عربية إسلامية"

الشعبية: المشاريع الاستيطانية الجديدة جزء من مخططات التوسع واستهداف الوجود الفلسطيني

الشعبية: المشاريع الاستيطانية الجديدة جزء من مخططات التوسع واستهداف الوجود الفلسطيني

عاشور خلال اجتماعه بشركاء دوليين: حراك نقابة المحامين وطني نقابي مهني قانوني حر

عاشور خلال اجتماعه بشركاء دوليين: حراك نقابة المحامين وطني نقابي مهني قانوني حر

مجدلاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في غاية الأهمية لإنقاذ حل الدولتين

مجدلاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في غاية الأهمية لإنقاذ حل الدولتين

تفاصيل اجتماع سلطة الأراضي وبلدية دير البلح بشأن إقامة مقبرة بالوسطى

تفاصيل اجتماع سلطة الأراضي وبلدية دير البلح بشأن إقامة مقبرة بالوسطى

الحسيني: مشروع توسعة الجسر الخشبي بين باب المغاربة وحائط البراق &#34;خطير جدًّا&#34;

الحسيني: مشروع توسعة الجسر الخشبي بين باب المغاربة وحائط البراق "خطير جدًّا"

منوعات

&#34;هي هي&#34; أغنية مغربية اجتاحت مواقع التواصل..هل تعرف قصتها الحزينة؟

"هي هي" أغنية مغربية اجتاحت مواقع التواصل..هل تعرف قصتها الحزينة؟

بملابسها الصيفية الجريئة..ديما بياعة في أحضان زوجها في المكسيك

بملابسها الصيفية الجريئة..ديما بياعة في أحضان زوجها في المكسيك

صور: ريم البارودي بملابس السباحة الجريئة في الساحل الشمالي

صور: ريم البارودي بملابس السباحة الجريئة في الساحل الشمالي

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

هل سرق تامر حسني كلمات أغنيته الجديدة (عشأنجي)؟

هل سرق تامر حسني كلمات أغنيته الجديدة (عشأنجي)؟

صور: ابن سلاف فواخرجي الشاب يخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

صور: ابن سلاف فواخرجي الشاب يخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

صورة: ياسمين صبري تستعرض سيارتها الفاخرة

صورة: ياسمين صبري تستعرض سيارتها الفاخرة

عربي

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية &#34;الأيدي الوفية&#34;

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية "الأيدي الوفية"

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان