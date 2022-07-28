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شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" بغزة: نعمل وفق خطة متكاملة لدعم المنتج المحلي والنهوض به

"الاقتصاد" بغزة: نعمل وفق خطة متكاملة لدعم المنتج المحلي والنهوض به
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح الزريعي، اليوم الخميس، إن "الوزارة ماضية وفق خطة متكاملة لدعم المنتج المحلي وتعزيزه والنهوض به وتشغيل أكبر عددٍ ممكن من الأيدي العاملة".

وتابع الزريعي خلال كلمة له: أن "الوزارة تعمل وفق عدة محاور لتعزيز المنتج المحلي، أولها يبدأ بإعفاء 6 تصنيفات أساسية من السلع من الرسوم الجمركية وإعطائها أفضلية للعطاءات الحكومية".

وأضاف "نقدم إعفاء يصل إلى 20% من فواتير الكهرباء للمصانع التي تشترك بخط دائم، بالإضافة إلى حثّ الأجسام المحلية لأن يحظى المنتج المحلي معاملة تفضيلية على أوسع نطاق".

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