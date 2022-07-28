عاجل

  • "الخارجية" تحذر من المخاطر المترتبة على عمليات تهويد البلدة القديمة بالخليل وتهجير مواطنيها

شؤون فلسطينية

اشتية: دعم المجتمع الدولي لفلسطين يواجه بتدمير إسرائيلي ممنهج

اشتية: دعم المجتمع الدولي لفلسطين يواجه بتدمير إسرائيلي ممنهج
اشتية ووزير الدولة بالخارجية الألمانية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية جمهورية ألمانيا الاتحادية الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك من منطلق إيمانها بحل الدولتين وأهمية الحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر اوفتشا.

كما ودعا اشتية لمواجهة كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تدميره، خاصة مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني الذي يدمر أي فرصة لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

وشدد رئيس الوزراء على أن كافة أشكال الدعم التي يقدمها المجتمع الدولي لفلسطين تعمل إسرائيل على تدميرها بشكل ممنهج.

وطالب بتدخل دولي جاد للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، لا سيما المتعلقة بالسماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحاً وانتخاباً وفق هذه الاتفاقيات وما تم العمل به سابقاً.

وأشار اشتية إلى وجود فراغ سياسي بحاجة الى ملء، والذي يمكن العمل عليه من خلال توسعة مجموعة ميونخ، للوصول الى مبادرة أو مؤتمر سلام دولي ينهي الاحتلال.

وبحث مع ليندر سبل عقد اللجنة المشتركة ما بين البلدين، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين، مثمنا الدعم الألماني المستمر لفلسطين بشكل مباشر أو ضمن الاتحاد الأوروبي.

من جانبه أكد ليندر التزام بلاده بحل الدولتين ودعمه للوصول الى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أخبار ذات صلة

منصور: القيادة تجري اتصالات بهدف طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

منصور: القيادة تجري اتصالات بهدف طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

مجدلاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في غاية الأهمية لإنقاذ حل الدولتين

مجدلاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في غاية الأهمية لإنقاذ حل الدولتين

تفاصيل اجتماع سلطة الأراضي وبلدية دير البلح بشأن إقامة مقبرة بالوسطى

تفاصيل اجتماع سلطة الأراضي وبلدية دير البلح بشأن إقامة مقبرة بالوسطى

الحسيني: مشروع توسعة الجسر الخشبي بين باب المغاربة وحائط البراق &#34;خطير جدًّا&#34;

الحسيني: مشروع توسعة الجسر الخشبي بين باب المغاربة وحائط البراق "خطير جدًّا"

&#34;الشعبية&#34;: تمويل النظام الإماراتي بناء ملعب للاحتلال انغماس في وحل التطبيع

"الشعبية": تمويل النظام الإماراتي بناء ملعب للاحتلال انغماس في وحل التطبيع

وزير العمل: نسعى لتعزيز دور التدريب المهني للمساهمة في خفض معدلات البطالة

وزير العمل: نسعى لتعزيز دور التدريب المهني للمساهمة في خفض معدلات البطالة

الخليل: مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تصدر بيانًا للرأي العام حول حراك نقابة المحامين

"المنظمات الأهلية" تصدر بيانًا للرأي العام حول حراك نقابة المحامين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

مجدلاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في غاية الأهمية لإنقاذ حل الدولتين

مجدلاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في غاية الأهمية لإنقاذ حل الدولتين

تفاصيل اجتماع سلطة الأراضي وبلدية دير البلح بشأن إقامة مقبرة بالوسطى

تفاصيل اجتماع سلطة الأراضي وبلدية دير البلح بشأن إقامة مقبرة بالوسطى

الحسيني: مشروع توسعة الجسر الخشبي بين باب المغاربة وحائط البراق &#34;خطير جدًّا&#34;

الحسيني: مشروع توسعة الجسر الخشبي بين باب المغاربة وحائط البراق "خطير جدًّا"

&#34;الشعبية&#34;: تمويل النظام الإماراتي بناء ملعب للاحتلال انغماس في وحل التطبيع

"الشعبية": تمويل النظام الإماراتي بناء ملعب للاحتلال انغماس في وحل التطبيع

وزير العمل: نسعى لتعزيز دور التدريب المهني للمساهمة في خفض معدلات البطالة

وزير العمل: نسعى لتعزيز دور التدريب المهني للمساهمة في خفض معدلات البطالة

الخليل: مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة

الخليل: مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تصدر بيانًا للرأي العام حول حراك نقابة المحامين

"المنظمات الأهلية" تصدر بيانًا للرأي العام حول حراك نقابة المحامين

منوعات

صور: ريم البارودي بملابس السباحة الجريئة في الساحل الشمالي

صور: ريم البارودي بملابس السباحة الجريئة في الساحل الشمالي

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد غنائها كلمات غير لائقة..ابنة وائل جسار تسرق الأضواء

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..نوال الزغبي تثير الجدل في هذه الصور

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

بيكيه يفرض شروطه..وشاكيرا بملابس البحر مع أبنائها

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

نجل وردة الجزائرية يكشف حقيقة ضرب بليغ حمدي لوالدته

هل سرق تامر حسني كلمات أغنيته الجديدة (عشأنجي)؟

هل سرق تامر حسني كلمات أغنيته الجديدة (عشأنجي)؟

صور: ابن سلاف فواخرجي الشاب يخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

صور: ابن سلاف فواخرجي الشاب يخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

صورة: ياسمين صبري تستعرض سيارتها الفاخرة

صورة: ياسمين صبري تستعرض سيارتها الفاخرة

أغنية عربية تحتل المراكز الأولى لأكثر المقاطع الموسيقية رواجاً في العالم على يوتيوب

أغنية عربية تحتل المراكز الأولى لأكثر المقاطع الموسيقية رواجاً في العالم على يوتيوب

مايك تايسون يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب..فماذا قال؟

مايك تايسون يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب..فماذا قال؟

عربي

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية &#34;الأيدي الوفية&#34;

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية "الأيدي الوفية"

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان