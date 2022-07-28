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شؤون فلسطينية

منصور: القيادة تجري اتصالات بهدف طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

منصور: القيادة تجري اتصالات بهدف طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. رياض منصور: إنَّ "اتصالات تجريها القيادة على أعلى المستويات برئاسة الرئيس محمود عباس، بهدف المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك حفاظًا على حل الدولتين".

وأضاف منصور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس أنَّ التحركات السياسية والدبلوماسية التي تجريها القيادة برئاسة الرئيس تتم مع رؤساء الدول ومنهم الرئيس الأمركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأعضاء مجلس الأمن للمطالبة بعضوية دولة فلسطين الكاملة كي لا نبقى رهينة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح منصور أنَّ المطالب الفلسطينية طرحت في كلمة دولة فلسطين خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، ويجري تدارسها من قبل أعضاء المجلس، على أن يكون هناك ردٌّ عليها في الفترة المقبلة.

وشدَّد على أهمِّية تحمُّل المجتمع الدَّولي لمسؤولياته بتوفير الحماية الدَّولية لشعبنا والحفاظ على حلِّ الدَّولتين، في ظلِّ سياسة الأبرتهايد التي ينتهجها الاحتلال.

وبشأن الهجوم البشع الذي شنَّه ممثِّل دولة الاحتلال جلعاد أردان على الرئيس محمود عباس خلال جلسة مجلس الأمن، أكَّد منصور أنَّ المندوب الإسرائيلي لا يحظى باحترام من قبل أعضاء مجلس الأمن ولم يكترث أحد بما قاله، مشدِّدًا أنَّ "كلامه مرفوض، ولن ننتظر تقييمًا لقيادتنا وشعبنا من أناس يمارسون الإرهاب علينا".

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