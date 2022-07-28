مجدلاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في غاية الأهمية لإنقاذ حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنشدّد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، على الأهمية الكبيرة لخطوة الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية لإنقاذ حلّ الدّولتين.وقال مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إنه "خطوة الاعتراف بفلسطين تعزز المركز القانوني للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، كما وتضع المجتمع الدولي والدول الاعضاء أمام مسؤولياتهم لحفظ الأمن والسّلام في المنقطة".وأكّد أنَّ هذا الاعتراف مهم لإحترام الشرعيّة الدّولية والقانون الدولي ومسؤولية الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه دولة فلسطين لاتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على مستقبل دولة فلسطين، رغم تنصل البعض من مسؤولياته واعتبار فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة.