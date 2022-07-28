شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع سلطة الأراضي وبلدية دير البلح بشأن إقامة مقبرة بالوسطى

تفاصيل اجتماع سلطة الأراضي وبلدية دير البلح بشأن إقامة مقبرة بالوسطى
رام الله - دنيا الوطن
شاركت سلطة الأراضي، بغزة، في اجتماع ببلدية دير البلح لمناقشة إيجاد قطعة أرض بمساحة 60 دونما لإنشاء مقبرة تخدم كافة مناطق المحافظة الوسطى.

وضم الاجتماع إضافة إلى سلطة الأراضي ممثلين عن بلدية دير البلح، ووزارة العدل، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة، وبلدية الزوايدة.

وناقش الاجتماع موضوع استملاك قطع الأراضي التي تتلاءم مع طبيعة المقابر مشيرين إلى وجود العديد من الأراضي الحكومية في المدينة ولكن طبيعة الأرض لا تتناسب مع إنشاء مقبرة فيها.

واستعرض المجتمعون العديد من الخيارات وإمكانية استثمارها للاستفادة منها على مدار الأعوام القادمة خاصة في ظل الزحف العمراني المستمر وصعوبة استملاك الأراضي بمساحات كبيرة.

في ذات السياق نوقشت الاعتراضات المتوقعة من المواطنين وآلية التعامل معها لتحقيق المصلحة العامة.

وفي نهاية اللقاء تم التوصل إلى عدد من التوصيات لرفعها للجنة المركزية للتنظيم لاتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة المواطن ويلبي احتياجات المنطقة في ظل اكتظاظ المقابر الحالية وإغلاق عدد منها.

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