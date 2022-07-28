دولي

(مكان): موسكو ترد طلب الإسرائيليين بعدم إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية

(مكان): موسكو ترد طلب الإسرائيليين بعدم إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية
محكمة موسكو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الخميس، تطورات الخلاف بين إسرائيل وروسيا على إثر إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو. 

وقالت الهيئة: إن "المحكمة في موسكو ردت طلب طاقم المحامين الإسرائيليين عدم إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا"، مضيفة: "وكانت جلسة المحكمة جلسة تمهيدية ولم يتخذ فيها قرار حاسم".

وتابعت: "قررت قاضية المحكمة تحديد جلسة أخرى في التاسع عشر من الشهر المقبل، كما ويتوقع أن تتناول المحكمة القضية موضوعًا وليس شكلًا". 

ووفق مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن "اجتماعا سيعقد في وقت لاحق اليوم بين كبار موظفي وزارة العدل الروسية ووفد رجال القانون الإسرائيليين".

وأردفت: "وصلت أمس بعثة عن وزارة الخارجية إلى موسكو للبحث مع مسؤولي الحكومة الروسية في إيجاد حل يتيح مواصلة عمل الوكالة اليهودية في روسيا". 

والجدير بالذكر، أنه في الأسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من مغبة الانعكاسات السلبية على العلاقات بين الدولتين في حال وقف نشاط الوكالة اليهودية.

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