الحسيني: مشروع توسعة الجسر الخشبي بين باب المغاربة وحائط البراق "خطير جدًّا"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، إنَّ توسعة الجسر الخشبي الرابط بين باب المغاربة وساحة البراق يأتي من أجل زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين لباحات الأقصى المبارك وتمهيدًا لتنفيذ المشروع الاستيطانيِّ الكبير لتسهيل دخول المركبات والآليات.وشدَّد الحسيني في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، على أنَّ منطقة باب الرحمة تشهد معركة خطيرة جدًّا باعتبارها على حدِّ زعم الاحتلال بداية وجود جغرافيٍّ بالمكان، محمِّلًا الاحتلال مسؤولية أيِّ عبث بالمسجد القدس بكامل ساحاته.