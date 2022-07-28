"الشعبية": تمويل النظام الإماراتي بناء ملعب للاحتلال انغماس في وحل التطبيع





وقالت: "الأكثر غرابة واستهجان أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع صفقة يحاول الاحتلال إبرامها مع رجل أعمال إماراتي مقرب من الحكومة الإماراتية لشراء أحد نوادي الاحتلال".



وأعربت الجبهة عن استغرابها أن "يتم التوقيع على هذه الاتفاقية بين النظام الإماراتي والاحتلال في قرية كفر قاسم المُحتلة التي نفذ فيها الاحتلال مجزرة بشعة بحق أبناء شعبنا في عام 1956 وراح ضحيتها 49 شهيداً منهم 23 طفلاً".



وأكدت أن "استمرار الأنظمة العربية التطبيعية في التوقيع على اتفاقيات مع إسرائيل، هي طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وفرصة لتعزيز الاحتلال وهيمنته وسيطرته على الأراضي".



وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على "ضرورة التصدي لهذا الانحدار الخطير في العلاقات مع إسرائيل من قبل النظام الإماراتي وبعض الأنظمة العربية والذي لا يعُبّر عن الإرادة الشعبية لشعوبنا العربية، ما يستوجب تحشيد كل أشكال الضغط ضد هذه الأنظمة للتوقف عن السير في هذا النهج الخياني".

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، بشدة "اتفاق شركة حكومية إماراتية مع الاحتلال لإقامة ملعب جديد لكرة القدم في قرية كفر قاسم شرقي مدينة يافا، مُؤكدة أن هذه الخطوة التطبيعية الجديدة من النظام الإماراتي انغماس أكثر في وحل التطبيع والخيانة".واعتبرت الجبهة أن "تمويل النظام الإماراتي بناء الملعب بالكامل والذي يحمل اسم (خليفة) ويتسع لثمانية آلاف مقعد، هو استمرار للفجور السياسي والتطبيعي الخياني لهذا النظام، الذي يسعى بكل إصرار إلى الانتقال من مرحلة التطبيع إلى مرحلة الصهينة التي تضع السيادة والثروات العربية في خدمة الأهداف الخبيثة للكيان الصهيوني في المنطقة".