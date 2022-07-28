الخليل: مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة



وأشار إلى أن قوات الاحتلال، احتجزت الباحث الميداني في لجنة إعمار الخليل حسن السلامين، أثناء قيامه بعمله في توثيق انتهاكات الاحتلال في المنطقة، وتم الإفراج عنه لاحقا.









رام الله - دنيا الوطناستولت مجموعة من المستوطنين اليوم الخميس، على منزل قرب مسجد قيطون، بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، إن مستوطنين احتلوا منزل المواطن عبد الكريم اجريوي، في حارة قيطون، مقابل بركة السلطان، والحرم الإبراهيمي، بعد أن وضعوا سلالم حديدية على جدرانه، بمساندة قوات الاحتلال.