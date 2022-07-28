غزة: الشرطة توجه تحذيراً جديداً قبل يومين من إعلان نتائج الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنحذرت الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة المواطنين من إطلاق النار في الهواء احتفالاً بنتائج الثانوية العامة المقررة السبت المقبل.وأكدت الشرطة في تصريح صحفي أنه سيتم تكثيف انتشار عناصر الشرطة في جميع محافظات قطاع غزة، لمتابعة أية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقهم.وأهابت الشرطة بالمواطنين الالتزام بعدم إطلاق النار حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، ومراعاة لحالة السكينة العامة.وبينت أنه سيتم توقيف من يطلق النار وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، كما سيتم مصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي.ودعت المواطنين للإبلاغ عن أية حالات إطلاق نار، عبر الاتصال بالرقم المجاني للشرطة (100) أو العمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).