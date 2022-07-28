رئيس نقابة الموظفين يعلق على الأزمة المالية للحكومة بغزة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامعلق رئيس نقابة الموظفين بغزة خليل الزيان، اليوم الخميس، على الأزمة المالية التي تعاني من الحكومة مؤخرًا.وقال الزيان في تصريح لـ "دنيا الوطن": إنه "تم التواصل مع رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة بشأن الأزمة المالية"، مؤكدًا أنه وفق ما تم إبلاغه به لا قرار بتخفيض نسبة الرواتب حتى اللحظة.هذا وطالب رئيس نقابة الموظفين بغزة، الحكومة بألا تكون الأزمة المالية على حساب الموظف، آملًا أن يكون هناك حل قبل موعد صرف الرواتب.واختتم الزيان: "سيكون لنا لقاء قريب مع رئيس متابعة لجنة العمل الحكومي بغزة للإطلاع على تفاصيل الأزمة وكيفية حلها وعلاجها"، مشددًا أنهم سيعملون بكل جهل حتى لا يكون هناك تراجع في بنسبة الراتب.والجدير بالذكر، أن حكومة غزة أعلنت قبل أيام وجود أزمة مالية تعصف بالقطاع، وقد تؤدي إلى وجود نسبة من الخصومات على رواتب الموظفين لشهر تموز/ يوليو الجاري.