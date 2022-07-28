شؤون فلسطينية

غزة: "الحلو" يكشف بالأرقام خسائر قطاع الدواجن منذ بداية يوليو

غزة: "الحلو" يكشف بالأرقام خسائر قطاع الدواجن منذ بداية يوليو
قطاع الدواجن
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج في قطاع غزة مروان الحلو، اليوم الخميس، قيمة خسائر قطاع إنتاج الدجاج الأونة الأخيرة، سيما في ظل تدني أسعار الدجاج منذ بداية تموز/ يوليو الجاري.

وقال الحلو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "قطاع الدواجن تكبد خسائر تقدر بمليون شيكل منذ الأول من تموز الجاري"، موضحًا أن مربي الدجاج يخسر شيكلًا واحدًا في الكيلو الواحد. 

وأضاف: "قبل أكثر من أسبوع ونصف تم الاتفاق على تشكيل مجلس مشترك بين وزارتي الاقتصاد والزراعة، بهدف حماية المزراعين، ولحتى الآن لا يوجد تحرك على أرض الواقع".

وطالب الحلو، الحكومة بضرورة حماية المزارع، مثلما هناك جهة دورها الأساسي حماية المستهلك، متسائلًا: "ما ذنب مزارعي ومربي الدواجن لكي تكبدوا تلك الخسائر والبعض منهم يضطر لبيع بيته لسداد ديونه؟". 

كما ودعا وزارة الاقتصاد الوطني إلى ضبط موزعي الدواجن وإلزامهم بسعر حد أدنى تسعة شيكل، ليصل للمستهلك بسعر مناسب 10 شيكل.

وأردف الحلو: "مع العلم أن سعر الدجاج المعمول به في أسواق قطاع غزة هذا اليوم، ثمانية شواكل من أرض المزرعة للكيلو الواحد، وتسعة شواكل للمستهلك". 

وطالب الحكومة بغزة بالتدخل بشكل عاجل لإلزام موزعي الدواجن والبالغ عددهم 30 موزعًا بضبط الأسعار لحماية مربي الدواجن من الخسارة.

والجدير بالذكر، أن هناك ارتفاع كبير على العلف حيث وصل سعر الطن الواحد ل 3400 شيكل بدل من 2400 شيكل.

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