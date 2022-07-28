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وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية "الأيدي الوفية"

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية "الأيدي الوفية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن العمليات المشتركة في الوزارة نفذت علمية "الأيدي الوفية" لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة.

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد أكدت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "عزم قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي".

وقالت: "وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر".

وشهدت الفجيرة يوم أمس الأربعاء أمطارا غزيرة أدت لسيول في بعض الأماكن ما أسفر عن غرق عدد من المركبات وتسبب بوجود عدد من السكان العالقين.

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