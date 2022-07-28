شؤون فلسطينية

"الصحة" توجه طلباً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بشأن الموجة الحارة

"الصحة" توجه طلباً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بشأن الموجة الحارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، طلباً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بشأن الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

وقالت الوزارة في تصريح عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بناءً على تقاريرِ الأرصاد الجوية والتي تفيد بتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ اليوم الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل، فإن وزارة الصحة تطلب منكم وتحديداً كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة توخي الحذر والامتناع قدر الإمكان عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة".

ودعت الوزارة إلى تجنب القيام بأي جهد غير ضروري، وشرب كميات كافية من الماء.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة حيث يكون الجو شديد الحرارة ودرجات الحرارة أعلى معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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