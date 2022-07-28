ضبط (500) شريحة اتصال إسرائيلية في رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية، في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، 500 شريحة اتصال إسرائيلية، ممنوعة من التداول في السوق الفلسطينية؛ لضررها على الجانب الاقتصادي والأمني والاجتماعي.وباستدعاء جهة الاختصاص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق بيان للضابطة، أقرت التحفظ على الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية أصولاً.وفي سياق متصل، ضبط الجهاز بداخل إحدى المحال 68 "مسدس" خرز بلاستيكي، إضافة إلى عدد من مكعبات المفرقعات النارية ممنوعة التداول؛ لضررها على سلامة المواطنين.