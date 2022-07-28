زعيم كوريا الشمالية: مستعدون لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم الخميس، إن بلده مستعد لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة، فيما تعثرت جهود التقارب بين البلدين.







يشار إلى أن كوريا الشمالية، أجرت عدداً قياسياً من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات لديها، وهناك مخاوف من أنها ربما تستعد لاختبار سلاح نووي لأول مرة منذ عام 2017.



وتخضع بيونغيانغ لعقوبات دولية على خلفية برنامجيها النووي والبالستي اللذين سجّلا تقدّماً كبيراً في عهد كيم جونغ أون.



رام الله - دنيا الوطنوذكرت وكالة (يونهاب) للأنباء، أن كيم جونغ أون، أمر جيشه بالتأهب بما يتيح له نشر قوات ردع الحرب النووية على الفور، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأنذر حكومة رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول وجيشه بالإبادة إذا أقدموا على أي محاولات "خطيرة".