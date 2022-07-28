عاجل

  • زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب صيد في عرض بحر شمال قطاع غزة

دولي

زعيم كوريا الشمالية: مستعدون لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة

زعيم كوريا الشمالية: مستعدون لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم الخميس، إن بلده مستعد لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة، فيما تعثرت جهود التقارب بين البلدين.

وذكرت وكالة (يونهاب) للأنباء، أن كيم جونغ أون، أمر جيشه بالتأهب بما يتيح له نشر قوات ردع الحرب النووية على الفور، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأنذر حكومة رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول وجيشه بالإبادة إذا أقدموا على أي محاولات "خطيرة".

يشار إلى أن كوريا الشمالية، أجرت عدداً قياسياً من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات لديها، وهناك مخاوف من أنها ربما تستعد لاختبار سلاح نووي لأول مرة منذ عام 2017.

وتخضع بيونغيانغ لعقوبات دولية على خلفية برنامجيها النووي والبالستي اللذين سجّلا تقدّماً كبيراً في عهد كيم جونغ أون.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة العالمية&#34; 18 ألف إصابة بـ (جدري القرود) في 78 دولة

"الصحة العالمية" 18 ألف إصابة بـ (جدري القرود) في 78 دولة

ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل بدءاً من الأسبوع المقبل

ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل بدءاً من الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الأمريكي: سأتحدّث مع &#34;لافروف&#34; للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي: سأتحدّث مع "لافروف" للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا

مكتب غانتس ينشر تفاصيل الجولة التي قام بها في غلاف غزة اليوم

مكتب غانتس ينشر تفاصيل الجولة التي قام بها في غلاف غزة اليوم

وفد إسرائيلي يتوجّه إلى موسكو للتباحث بشأن وقف أنشطة الوكالة اليهودية

وفد إسرائيلي يتوجّه إلى موسكو للتباحث بشأن وقف أنشطة الوكالة اليهودية

شحنة تضم آلاف اللقاحات ضد &#34;جدري القرود&#34; تصل إسرائيل

شحنة تضم آلاف اللقاحات ضد "جدري القرود" تصل إسرائيل

بيني غانتس يزور منطقة غلاف غزة

بيني غانتس يزور منطقة غلاف غزة

زلزال بقوة 7 درجات يضرب الفلبين

زلزال بقوة 7 درجات يضرب الفلبين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

البطنيجي: إصابة شابين بانفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل منزل في غزة

البطنيجي: إصابة شابين بانفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل منزل في غزة

&#34;الداخلية&#34; تشارك في المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

"الداخلية" تشارك في المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

&#34;العمل الحكومي&#34; بغزة تصدر قراراً للعمال بشأن رسوم الانسحاب للشركات الفاعلة بجميع أنواعها

"العمل الحكومي" بغزة تصدر قراراً للعمال بشأن رسوم الانسحاب للشركات الفاعلة بجميع أنواعها

الثقافة و&#34;التعليم العالي&#34; تنظمان مؤتمر تعزيز الرواية في العملية التعليمية

الثقافة و"التعليم العالي" تنظمان مؤتمر تعزيز الرواية في العملية التعليمية

الاحتلال يعتقل شابا بعد إطلاق النار على مركبته جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل شابا بعد إطلاق النار على مركبته جنوب الخليل

الاحتلال يقرر مصادرة مدخل قرية التوانة بالخليل لأغراض عسكرية

الاحتلال يقرر مصادرة مدخل قرية التوانة بالخليل لأغراض عسكرية

البكري والتميمي يبحثان سبل حماية وتسجيل الأراضي الوقفية

البكري والتميمي يبحثان سبل حماية وتسجيل الأراضي الوقفية

منوعات

صورة: ياسمين صبري تستعرض سيارتها الفاخرة

صورة: ياسمين صبري تستعرض سيارتها الفاخرة

أغنية عربية تحتل المراكز الأولى لأكثر المقاطع الموسيقية رواجاً في العالم على يوتيوب

أغنية عربية تحتل المراكز الأولى لأكثر المقاطع الموسيقية رواجاً في العالم على يوتيوب

مايك تايسون يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب..فماذا قال؟

مايك تايسون يثير الجدل بتصريحاته حول الحجاب..فماذا قال؟

هدية عيد ميلاد تُعرض كارول سماحة للمساءلة القانونية في مصر

هدية عيد ميلاد تُعرض كارول سماحة للمساءلة القانونية في مصر

مفاجأة مدوية..زوج الإعلامية أحلام العجارمة يكذّبها في قضية اختطاف ابنها في تركيا

مفاجأة مدوية..زوج الإعلامية أحلام العجارمة يكذّبها في قضية اختطاف ابنها في تركيا

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بتسريحة شعره الجديدة

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بتسريحة شعره الجديدة

من فرنسا..هيفاء وهبي بفستان قصير وحجاب

من فرنسا..هيفاء وهبي بفستان قصير وحجاب

إصابة ابن فنان شهير بجلطة قلبية حادة

إصابة ابن فنان شهير بجلطة قلبية حادة

أحمد زاهر يخطف أولاد محمد نور أثناء غيابه..فما القصة؟

أحمد زاهر يخطف أولاد محمد نور أثناء غيابه..فما القصة؟

شاهد: رقصة راغب علامة تتصدّر مواقع التواصل وتثير السخرية

شاهد: رقصة راغب علامة تتصدّر مواقع التواصل وتثير السخرية

عربي

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية &#34;الأيدي الوفية&#34;

وزارة الدفاع الإماراتية تطلق عملية "الأيدي الوفية"

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

عقب يوم ساخن.. الترقب سيد الموقف في المشهد العراقي

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره التركي اتفاق إسطنبول

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان