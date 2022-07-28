شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
اعتقالات
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مواطنين من مختلف مدن الضفة الغربية.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت: سامح رشد دار عامر، وشقيقه محمد، من قرية قراوة بني زيد، والأسير المحرر محمد وجدي صافي، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت الأسير المحرر محمد سهيل عثمان، وإحسان محمود حامد، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز، والصوت صوب الشبان.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من محافظة جنين، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: أسعد عصام عمرو من يعبد، وعلاء عوني قبالة من اليامون، وأيمن عتيق من برقين، بعد اقتحام بلداتهم ومداهمة منازلهم.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين- نابلس، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على دوار بلدة عرابة جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابين من بيت لحم.  

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر باسم محمد حمود من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمود ناصر بداونة (20 عاما) من بلدة الدوحة غربا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.  

وأشارت إلى أنه خلال اقتحام الدوحة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت.  

وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزلي أمجد إسماعيل زعول، وعلي عرفات زعول، وفتشتهما. 

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا واستولت على مركبة وأموال في الخليل.

وأفادت مصادر أمنية  بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ماهر ابو تركي من منطقة سنجر جنوب الخليل، وفتشت منزله واستولت على مركبته ومبلغ من المال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة صورف شمال غرب الخليل، وفتشت منزل المواطن محمد حميدات، واستولت على مبلغ من المال.

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