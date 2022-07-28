كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح؟





وقالت: "توجد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية".



ونوهت عن وجود سوق البريج الأسبوعي في محافظة الوسطى وسوق العامودي في محافظة الشمال، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.



وطالبت عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.



وأكملت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس آب على الرقم 00970594100640".



رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور بغزة، صباح اليوم الخميس، حالة الطريق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.