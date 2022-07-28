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حالة الطقس: كتلة هوائية أكثر حرارة تؤثر على البلاد

حالة الطقس: كتلة هوائية أكثر حرارة تؤثر على البلاد
أجواء مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة حيث يكون الجو شديد الحرارة ودرجات الحرارة أعلى معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر يوم السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 35-23 35-23 34-22 بيت لحم 35-23 35-23 34-22
رام الله والبيرة 34-22 34-22 33-21 طولكرم 36-25 36-25 35-24
نابلس 36-23 36-23 35-22 قلقيلية 36-25 36-25 35-24
جنين 37-25 37-25 36-24 سلفيت 35-23 35-23 34-22
طوباس 38-26 38-26 37-25 روابي 36-23 36-23 35-22
الخليل 34-23 34-23 33-22 غزه 33-26 33-26 32-25
أريحا 43-29 43-29 42-28 خانيونس 33-26 33-26 32-25
الأغوار الشمالية 40-27 40-27 39-26 رفح 34-25 34-25 33-24

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