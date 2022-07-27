الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة على الحدود مع لبنان



وجاء التحذير على خلفية تهديدات وجهها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لإسرائيل، حيث قال هذا الأسبوع: "إن جميع حقول الغاز مهددة وليس كاريش فقط، مضيفاً بأنه "لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو على الأرض لا تصل إليه صواريخ حزب الله الدقيقة، وإذا بدأ سحب الغاز في سبتمبر، فستكون هناك مشكلة، لقد حددنا هدفاً وسنذهب إليه دون أي تردد".





رام الله - دنيا الوطنأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عددًا من قنابل الإنارة على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.ويأتي ذلك بعد وقت قصير، من توجيه إسرائيل رسائل تحذيرية عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية إلى حزب الله استعداداً لتشغيل منصة كاريش، وهددت بأنه إذا حاول حزب الله مهاجمتها مرة أخرى فسيكون الرد قاسياً.