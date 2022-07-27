البطنيجي: إصابة شابين بانفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل منزل في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الشرطة بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، عن إصابة شابين يبلغان من المعر (17 و19) نتيجة انفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل أحد المنازل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة مساء اليوم.وقال البطنيجي "وقع انفجار ناتج عن تصنيع مفرقعات محلية داخل أحد المنازل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة مساء اليوم، أدى لإصابة شابّين يبلغان من العمر (17 و19) عاماً بجروح خطيرة نقلا على إثرها لمستشفى الشفاء وأدخلا العناية المكثفة، كما تم احتراق عدد من مرافق المنزل جراء الانفجار"وتابع خلال تصريح له، "وصلت قوة من الشرطة للمنزل وقامت بمعاينة المكان ومصادرة مخلفات الانفجار، فيما تم فتح تحقيق ويجري استكمال الإجراءات القانونية في الحادث".وأضاف: "تجدد الشرطة تحذيرها للمواطنين من تصنيع أو تداول المفرقعات؛ لخطورتها على حياتهم، حيث يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين".