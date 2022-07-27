"الداخلية" تشارك في المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

رام الله - دنيا الوطنشاركت وزارة الداخلية الفلسطينية ممثلةً بمدير عام الإدارة العامة للجوازات والجنسية محمود قنداح، في المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، والذي عقد في تونس.واختتمت فعاليات المؤتمر، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي الدول الأعضاء.وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد قنداح ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، داعيًا الدول الأعضاء إلى دعم وتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بإعتبارها عنوانًا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.وأضاف قنداح: "نحرص على استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتطوير خدماتنا المقدمة للمواطنين الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن الوزارة تستعد للبدء بطباعة جوازات السفر "البيوماترك" خلال العام الجاري 2022.وكان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، قد افتتح المؤتمر، حيث تواصلت فعالياته على مدار يومين.واتفق المجتمعون على اعتماد الخطة الاسترشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجنسية مع اللاجئين وتعميمها على الدول الأعضاء، مع التأكيد في المحافل الدولية على خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، وحث الدول على تقديم الدعم اللازم لتمويل "الأونروا" لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة لهم.