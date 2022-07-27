دولي

ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل بدءاً من الأسبوع المقبل

ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل بدءاً من الأسبوع المقبل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الكهرباء الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، نيّّتها مباشرة العمل في قرار زيادة سعر الكهرباء للمستهلك المحلي العادي بنسبة 8.6%  بدءاً من الأسبوع المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل نحو الشهر عن إمكانية رفع أسعار الكهرباء بـ9.6%. وفق ما نقل موقع (عرب 48).

ويصل الارتفاع الأصلي لأسعار الكهرباء إلى 15% بعد أن سجّل سعر الفحم الحجري قفزة حادة بلغت 160%.

وقررت الهيئة المخولة بضبط أسعار الكهرباء والمحروقات رفع الأسعار تدريجيا بدءًا من أغسطس/ آب المقبل وحتى عام 2026.

وسيكون الارتفاع الأول بأسعار الكهرباء 8.6% بدءًا من آب/ أغسطس، وذلك مدفوعا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار المحروقات والفحم وبالتالي أدى لارتفاع أسعار في قطاع الطاقة.

وهذا هو الارتفاع الثاني لأسعار الكهرباء بعد أن أعلنت سلطة الكهرباء، بداية العام الجاري، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5.7%، إلا أنها ارتفعت فعليا بنسبة 2.5% بعد خفض ضريبة الاستهلاك على الفحم.

ويشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى غلاء أسعار منتجات وخدمات كثيرة أخرى، ما ينذر بإمكانية ارتفاع نسبة التضخم المالي مجددا.

وقبل ارتفاع أسعار الكهرباء، كانت قد ارتفعت أسعار الخبز والوقود وبلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 8.08 شيكل، كما ارتفع سعر الحليب الذي يبيعه مربو الأبقار لمعامل الألبان، بنسبة 13%.

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