دولي

وزير الخارجية الأمريكي: سأتحدّث مع "لافروف" للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي: سأتحدّث مع "لافروف" للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي - أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه "في الأيام القادمة سأتحدث مع وزير الخارجية الروسي للمرة الأولى منذ بداية الحرب".

وتابع خلال مؤتمر صحفي، "سأبحث مع لافروف ملفات عدة أهمها اتفاقية الحبوب التي أنجزت مؤخرا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي :"سأتحدث مع لافروف بشأن الأمريكيين المحتجزين لدى روسيا".

وأردف القول: "بوتين فشل في احتلال أوكرانيا وستبقى الأخيرة مستقلة وذات سيادة".

وزاد بلينكن: " في الأيام القادمة سأتحدث مع وزير الخارجية الروسي للمرة الأولى منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا"

وعبّر عن أمله بأن "يؤدي اتفاق الحبوب إلى تصدير القمح الأوكراني للعالم" لافتة إلى أن محادثته مع لافروف "لن تكون تفاوضا بشأن أوكرانيا ونترك ذلك للأوكرانيين"

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "حلف النيتو بات الآن أقوى وأكثر وحدة مما كان عليه". مضيفًا أن "العقوبات التي فرضناها على روسيا لها تداعيات فعالة وستكون أكثر تأثيرا مع مرور الوقت".



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