شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر مصادرة مدخل قرية التوانة بالخليل لأغراض عسكرية

الاحتلال يقرر مصادرة مدخل قرية التوانة بالخليل لأغراض عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، بالاستيلاء على المدخل المؤدي لقرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وألصق الاحتلال إخطاراً على الطريق المؤدية لقرية التوانة، للاستيلاء على مدخل القرية.

وتعود ملكية الأراضي المقرر مصادرتها لعائلتي أبو صبحة وربعي، بمساحة 178 متراً مربعاً

ويواجه سكان القرية التوانة ظروفاً بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

ويسعى الاحتلال ومستوطنوه من خلال انتهاكاتهم المتواصلة لتضييق الخناق على سكان يطا والمسافر، لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم، لصالح الاستيطان.

وتقع قرية "توانة" على مدخل منطقة مسافر يطا المهدد بالهدم جنوب الخليل ويطلق عليها السكان بـ"بوابة المسافر" وتعتبر العمود الفقري لعدد كبير من الخرب التابعة لها، رغم حرمانها من الخدمات الصحية والتعليمية وحتى البنية التحتية.

ونظراً لموقعها الاستراتيجي على قمة أحد جبال الخليل، يهددها الاستيطان من ثلاث جهات وتحيط بها مستوطنات كرمائيل، ماعون، أفي غال، وميتسيائير.

ويعيش أهالي البلدة وعددهم 340 مواطناً على تربية المواشي والزراعة المساندة لها، مثل زراعة البقوليات وعلف الحيوانات، ساعدهم على ذلك وفرة المياه في القرية، ففي القرية بئر مركزي شيّد في الفترة العثمانية وينابيع مياه فرعية أشهرها نبع توانه ونبع عين البيضاء.

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