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شاهد: متظاهرون يقتحمون مقر مجلس النواب العراقي فى العاصمة بغداد

شاهد: متظاهرون يقتحمون مقر مجلس النواب العراقي فى العاصمة بغداد
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم المئات من العراقيين، مساء اليوم، مبنى مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة.

وأفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن المتظاهرين أسقطوا الجدران المحيطة بالمنطقة، وتجاوزوا نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، وتوجهوا إلى مقر مجلس النواب العراقي (البرلمان).

وتأتي التظاهرات احتجاجا على مرشح تكتل "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن "المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء وحاولوا الوصول إلى البرلمان"، ولمنعهم "أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم". وأضاف أن "بعضهم أصيب بالاختناق". 

ومع ذلك، "تمكّن متظاهرون من دخول مبنى البرلمان"، وفق المصدر نفسه. 

وحاولت القوات الأمنية بداية منع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء عبر إطلاق الماء عليهم.  

وانطلقت التظاهرة بعد الظهر من ساحة التحرير في وسط العاصمة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصوراً لمقتدى الصدر، معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، ثمّ توجهوا عبر جسر الجمهورية إلى بوابات المنطقة الخضراء. 

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتبت عليها شعارات منددة بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة. 

وعلّقت الأمم المتحدة على التطورات في بغداد إذ قالت إننا "ندعو لاحترام حرمة المباني القنصلية وفق المعاهدات الدولية"

في حين، حمّل "الإطار التنسيقي" في بيانٍ له، "الحكومة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها"

وقال إننا " نطالب باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية"

وتابع: "رصدنا تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي"


 

















 

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