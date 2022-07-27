البكري والتميمي يبحثان سبل حماية وتسجيل الأراضي الوقفية

رام الله - دنيا الوطنبحث الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية مع القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية المستشار علاء التميمي سبل حماية وتسجيل الأراضي الوقفية وآلية تذليل كافة الصعوبات التي تعيق تثبيتها بكافة المحافظات .وقدم البكري والوفد المرافق التهنئة لمعالي المستشار بمناسبة توليه مهام عمله الجديد في سلطة الأراضي متمنين له مزيداً من التقدم والنجاح.كما استعرض البكري واقع الأملاك والأراضي الوقفية وجهود الوزارة مع كافة المؤسسات والهيئات ذات العلاقة من أجل حل كافة القضايا العالقة.واكد على استعداد الوزارة التام للتعاون مع سلطة الأراضي من أجل تسريع تسجيل قرارات تثبيت أراضي الوقف من خلال اللجان القانونية المشتركة بين الطرفين .من جهته أكد التميمي استعداد سلطة الاراضي على التعامل بإيجابية وسرعة كبيرة بما يضمن حفظ الأملاك الوقفية لتحقيق رؤية وإستراتيجية الوقف وفق القوانين والأنظمة المتبعة.