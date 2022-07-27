شؤون فلسطينية

عقب الصور التي نشرها الاحتلال.."الإعلامي الحكومي" بغزة يُصدر محددات مهمة لوسائل الإعلام والنشطاء

عقب الصور التي نشرها الاحتلال.."الإعلامي الحكومي" بغزة يُصدر محددات مهمة لوسائل الإعلام والنشطاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر "الإعلام الحكومي" بغزة، مساء اليوم، جملة من المحددات المهمة والعاجلة لوسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد في القطاع، عقب الصور التي نشرها الاحتلال عن وجود أسلحة في مناطق مدنية بغزة

وقال إن "رواية الاحتلال دائما مثار تكذيب وتفنيد وليست معلومة مسلمة، سيما أن كل ما ورد جاء من ناطق عسكري، وهو محض دعاية واضحة لا يجب التعامل معها، وإنما يجب مهنيا ووطنيا التشكيك فيها".

وأضاف: "يحاول الاحتلال بهذه البروباجندا أن يجد لنفسه مبرر أمام العالم،لما قام ويقوم به من جرائم ضد أبناء شعبنا المدنيين والأعيان المدنية خلال اعتداءاته على غزة".

وتابع : "المطلوب مهنيا ووطنيا هو عدم تبني هذه الأكاذيب وتذكير الاحتلال بجرائمه التي لا يمكن التنصل منها أو تبريرها ومنها مأساة عائلة هدى غالية والسموني وابو حطب والفاخورة وابو العوف واشكنتنا ولا ننسى جريمة اغتيال الزميلة شيرين ابو عاقلة".

وشدّد على ضرورة "التذكير أن المقاومة فعل مشروع دوليا وواجب وطنيا ولا يمكن تجريم المقاومة أو زرع بذور التشكيك بينها وبين الشعب الذي يحتضنها لقناعته أنها تدافع عنه وعن حقه في الحياة والتخلص من الاحتلال".

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