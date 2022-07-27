مشير المصري: لن يرى أسرى الاحتلال النور حتى يراه أسرانا





وأشار النائب المصري أن القسام استطاع خوض معركة بطولية عام 2014 تمكن خلالها من أسر جنود الاحتلال والاحتفاظ بهم في قبضته حتى اليوم.



وأوضح النائب المصري أن القسام تمكن من صناعة الطائرات المسيرة ومواكبة تطورها رغم الحصار المفروض على غزة، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية استطاعت التوحد من خلال غرفة العمليات المشتركة التي أدارت فيها المقاومة معركة سيف القدس بكل حكمة واقتدار.



وقال النائب المصري :" أن المقاومة هي ملك لشعبنا الفلسطيني وهي قوة بيد شعبنا وهي درع للقدس وسيف يدافع عن شعبنا، ولا تقتصر أدواتها على استراتيجية معينة ، وان فصائل شعبنا تقف اليوم صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال وأعوانه".



وأكد النائب المصري أن الطائرات ستُشكل المسيرة مفاجئات للاحتلال في المعارك القادمة ، موضحا أننا اليوم في يوم الوفاء لشهداء المقاومة وللشهيد القائد محمود فارس والوفاء لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال.



وأوضح النائب المصري أن شعبنا مُطالب اليوم وفي مقدمته المقاومة أن يعملوا على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال ، مؤكدا أن حماس عندما تتحدث عن قضية الأسرى تتحدث بما تمتلك من أوراق قوية في جعبتها، ولن يرى أسرى الاحتلال النور حتى يراه أسرانا البواسل بين أهلهم وذويهم.



وشدد النائب المصري أن حماس تدير المعركة التفاوضية حول الأسرى بكل حكمة واقتدار وستصل إلى صفقة مشرفة رغم أنف العدو ، موضحاً اننا ماضون في طريق المقاومة وعيننا ترقب القدس وفي سبيلها تهون الدماء والتضحيات وعيوننا ترقب أهلنا في الضفة المحتلة والأراضي المحتلة عام 48 فهم سند للمقاومة في غزة.













رام الله - دنيا الوطنأكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. مشير المصري حماس تدير معركة تفاوضية حول صفقة أسرى غير مباشرة بكل حكمة واقتدار وستصل حماس بإخلاص مجاهديها وقادتها إلى صفقة مشرفة رغم انف العدو.