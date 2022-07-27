تفاصيل اللقاء بين الرجوب ووزير الشباب والرياضة المصري





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أشرف صبحي.وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات الرياضية والشبابية والكشفية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة اليات تفعيل تبادل الوفود الشبابية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.ووجه الفريق الرجوب الشكر للقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، كما أشاد بالجهود الذي يبذلها الوزير صبحي في سبيل النهوض بالرياضة المصرية، منوهاً إلى أن فلسطين تتطلع للانفتاح الدائم على كافة الاتحادات والمؤسسات الرياضية المصرية والعربية والدولية للاستفادة من تلك البرامج بما يضمن النهوض بقطاعي الشباب والرياضة والكشافة في فلسطين.بدوره أكد "صبحي" على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين بمصر، والموقف المصري الراسخ والواضح تجاه القضية الفلسطينية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة المصرية، إلى جانب الاهتمام والتقارب بين الشعبين المصري والفلسطيني، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف ودعم التعاون المشترك وخاصة مع الأشقاء العرب.