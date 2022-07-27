شؤون فلسطينية

عباس زكي يقدم واجب العزاء بشهداء نابلس

عباس زكي يقدم واجب العزاء بشهداء نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قدم عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية واجب العزاء بشهداء مدينة نابلس الذين ارتقوا شهداء على يد الغدر والاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي.

رافقه في الزيارة أمين سر حركة فتح وأعضاء لجنة الإقليم وعدد كوادر الحركة من المحافظة وخارجها وأسرى محررين.

وقال في كلمته ان الشهداء محمد ألعزيزي وعبد الرحمن صبح هم الأكرم منا جميعا وان الله اختار لهم ما يحب أن يكرم عبادة به وهو الشهادة وهذا فخر لنا شعب فلسطين إننا شعب ميزة الله بوجوده على هذه الأرض للدفاع عن مقدساتنا وأرضنا وشرف الأمة من المحيط إلى الخليج.

وأضاف إن أداة القياس في نضال الشعوب وحركات التحرر بما تقدمة من من شهداء وتضحيات من اجل الحرية والاستقلال، وأننا في حركة فتح ستبقى رائدة العمل الوطني وأبنائها حراس المشروع الوطني والتحرر من الاحتلال.

ان هؤلاء الشهداء بصمودهم ومقاومتهم للجيش الذي يعد نفسه كأقوى جيش بالشرق الأوسط ما هو إلا دليل واضح على إننا أصحاب حق وقضية وسننتصر لهذا الحق وان الاحتلال إلى زوال.

وأضاف أوجه التحية كل التحية لنابلس وكل مكوناتها نابلس جبل النار وشعله الثورة وأرض الشهداء.

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