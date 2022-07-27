للمرة الثانية.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي أبو الرب



الأسير المحرر علي أبو الرب، اعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1992، وصدر بحقه حكمًا بالسجن مدة 19 عامًا، عقب اتهامه بـ "مقاومة الاحتلال".



أُفرج عن أبو الرب من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى كامل مدة حكمه، ليجد نفسه باحثًا عن الحطب في جبال جنين، بعد أن كان هو ذاته قبل 20 عامًا باحثًا عن ملجأ في تلك الجبال يختبئ فيه من أعين الاحتلال المترصدة به لاعتقاله.



رام الله - دنيا الوطنجددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم قضاء جنين، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس، الشيخ علي أبو الرب (60 عاماً) من بلدة قباطية في جنين، لمدة 3 أشهر للمرة الثانية.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ علي أبو الرب في شهر نيسان الماضي من منزله في الحارة الشرقية من بلدة قباطية، وذلك بعد الإفراج عنه في شهر كانون الأول عقب اعتقال إداري دام 7 أشهر.يذكر أن الشيخ أبو الرب أسير سابق أمضى 20 عاماً في السجون الإسرائيلية، منها 19 عاماً بشكل متواصل، وهو شقيق الأسير وهيب أبو الرب، أحد محرري صفقة “وفاء الأحرار” المعاد اعتقالهم.