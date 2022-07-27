اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تناقش قانون الصناعة وملف تصاريح العمال

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة اجتماعاً دورياً، لمناقشة قانون الصناعة العام 2022، وقضايا اقتصادية أخرى، بحضور أعضاء اللجنة النواب د. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي، وهدى نعيم، ويونس أبو دقة.وبحثت اللجنة خلال اجتماعها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الخاصة بمناقصات شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة 2020، وأعمال وزارة الأشغال العامة والإسكان.وناقشت اللجنة عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة منها دراسة ملف تصاريح العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومدى ملائمة وموائمة التشريعات الخاصة بالعمال مع بيئة العمل.وناقشت موضوع عدم قانونية تعليات الرسوم المتخذة في بعض الوزارات، وتم الاتفاق على تقديم تقرير للمجلس بالخصوص لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتصويب الأوضاع بما يحقق سيادة القانون والحفاظ على مصالح المواطنين، وبحث منظومة القوانين التي تخص سلطة الطاقة.