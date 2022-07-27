دولي

مكتب غانتس ينشر تفاصيل الجولة التي قام بها في غلاف غزة اليوم

مكتب غانتس ينشر تفاصيل الجولة التي قام بها في غلاف غزة اليوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر مكتب وزير جيش الاحتلال بني غانتس، تفاصيل الجولة التي قام بها في غلاف غزة، اليوم الأربعاء.

وأفاد المكتب في بيانٍ له، مساء اليوم، بأن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قام بجولة اليوم في غلاف غزة، بمشاركة نائب وزير الجيش ألون شوستر، وقائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، ورئيس شعبة العمليات اللواء عوديد بسيوك، وقائد فرقة غزة العميد نمرود الوني.

وقال غانتس: "أنتهي من جولة حيث نعمل بشكل مكثف لخلق استقرار أمني لسكان الغلاف، ونواصل العمل من أجل عودة الجنود والمفقودين".

وأضاف: "مع السماح بخلق أساس اقتصادي أفضل لسكان غزة، وفي نفس الوقت الاستمرار في الإضرار بمحاولات حماس في التعاظم العسكري".

وكان موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، قد قال في وقتٍ سابق اليوم، إن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس أنهى زيارة إلى منطقة "غلاف غزة".

وأضاف: "وخلال الزيارة التقى غانتس بجنود من الجيش، وقام بجولة على حدود قطاع غزة، كما التقى بمستوطنين من مستوطنات مجلس "شاعر هنيغف".






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