شؤون فلسطينية

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيدين العزيزي وصبح

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيدين العزيزي وصبح
رام الله - دنيا الوطن
قدمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام واجب العزاء بشهيدي نابلس عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، اللذان ارتقيا برصاص الاحتلال خلال عدوانه الأخير على حارة الياسمينة.

واكدت د.غنام على أن جرائم وإرهاب الاحتلال بحق شبابنا واطفالنا لن تكسر إرادتنا وستزيد من إصرار شعبنا على الصمود في وجه هذا المحتل الغاصب.

وشددت غنام على أن الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة مكونات وقطاعات شعبنا هي السبيل لمواجهة عدوان الاحتلال على كل ما هو فلسطيني. لافتة إلى أنننا سنبقى على العهد للشهداء والاسرى، حتى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانتزاع كافة حقوقنا الوطنية.

كما زارت المحافظ غنام الجريحين محمد حرز الله، ولؤي مقنصة اللذان يرقدان على سرير الشفاء في المستشفى، متمنية لهما الشفاء التام والعاجل ولكافة جرحى أبناء شعبنا.





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