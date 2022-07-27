حماس: الصور والمعلومات التي بثها الاحتلال محض أكاذيب وافتراء

وتابع: "نشر العدو الصهيوني لهذه الصور تعبير عن ازمته الحقيقية التي يواجهها أمام مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الدولية".



وأضاف: "بعض المشاهد التي نشرها الجيش هي لاماكن ارتكب العدو فيها مجازر ضد المدنيين في معركة سيف القدس ٢٠٢١ وهي مرفوعة الآن أمام جهات قانونية دولية لملاحقة مجرمي الحرب".



وأردف القول: "جيش العدو الصهيوني، هو اكثر جيوش العالم انشاءً للقواعد عسكرية في المدن السكني".





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن "الصور والمعلومات التي بثها جيش العدو الصهيوني عن وجود أسلحة في مناطق مدنية في قطاع غزة هي محض أكاذيب وافتراء".