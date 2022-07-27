شؤون فلسطينية

غنيم: تحسين عملية التوزيع ومتابعة التعديات مسؤوليه الهيئات والبلديات

غنيم: تحسين عملية التوزيع ومتابعة التعديات مسؤوليه الهيئات والبلديات
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم على أهمية قيام الهيئات بمتابعة التعديات للحد منها لما لها من آثار سلبية تنعكس على المواطنين، مشيرا الى ان سلطة المياه تعمد وبشكل مستمر على متابعة كميات المياه المزودة للتجمعات المختلفة لضمان الية عادلة للتوزيع ولرصد متطلبات الهيئات الطارئة لا سيما في فصل الصيف، وذلك خلال لقائه بلدية خاراس اليوم.
 
وأوضح المهندس غنيم ان الوضع المائي في خاراس يعتبر جيدا وان الكميات الواصلة اليها وفق جدول التوزيع الذي يأخذ بالاعتبار حجم التعداد السكاني للمنطقة، مؤكدا في هذا الاطار ان وجود مشاكل تتعلق بارتفاع نسبة الفاقد في الشبكة الداخلية يؤثر على توزيع الحصة المائية وهذا يتطلب العمل الجدي والسريع لتحسين وضع الشبكات من خلال الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالخصوص.

كما وتم الايعاز الى طواقم سلطة المياه لزيارة بلدة خاراس للاطلاع على بعض المناطق التي تعاني من عدم وصول المياه اليها.

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