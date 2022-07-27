التميمي وأبو العسل: وقف التعديات على الأراضي الحكومية وتسوية الملفات حسب الأصول





جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر المحافظ وسط مدينة اريحا بحضور قادة الاجهزة الشرطية والامنية ورئيس النيابة العامة سامر المصري ويسرا السويطي نائب المحافظ ومهندسي وفني سلطة الاراضي ودائرة املاك الدولة.



واكد التميمي حرص سلطة الاراضي على الحفاظ على الاراضي الحكومية كمخزون استراتيجي للتوسعة الخدمات والعمران في المستقبل وملك للاجيال اقادمة للمنفعة العامة وان السلطة جادة بازالة التعديات حرصا على المصلحة العامة.



واكد التميمي وابو العسل على ضرورة ازالة كافة التعديات ووقف اي تعديات بقوة القانون ودراسة الملفات العالقة السابقة وفق المسوغ القانوني. وان هذه الاراضي هي المخزون الاستراتيجي للاحتياجات العامة المستقبلية. مشددين على ضرورة الحفاظ على المصلحة العامة وتسوية الملفات العالقة فيما يتعلق باعتداءات سابقة واصبحت واقعا من سنين بما لا يجحف حق المواطن ولا يضر بالمصلحة العامة ووقف وازالة التعديات الحديثة.



رام الله - دنيا الوطناكد علاء التميمي رئيس هيئة سلطة الاراضي الفلسطينية وجهاد ابو العسل محافظ اريحا والاغوار ان تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بوقف التعديات على الاراضي الحكومية وتسوية الملفات حسب الاصول والمقتضى القانوني.