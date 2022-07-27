ناقشت العجز الذي تعاني منه المالية بغزة.. طالع أبرز قرارات لجنة "متابعة العمل الحكومي"

عقدت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.



وناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي الوضع المالي، في ظل العجز التراكمي الذي تعاني منه وزارة المالية حاليا جراء تداعيات أزمة الغلاء العالمي، وأكدت اللجنة أنها تسعى جاهدة للتخفيف من تأثيرات هذه الأزمة الطارئة على الموظفين والمواطنين، وتعمل بشكل جدي لتجاوزها بشكل سريع.



واطلعت اللجنة خلال جلستها الأسبوعية، على استعدادات المؤسسات الحكومية لإعلان نتائج الثانوية العامة السبت القادم، مشيدة بأداء وزارة التربية والتعليم في إتمام كافة الترتيبات اللازمة، متمنية النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلبة.





واستمعت اللجنة إلى تقرير وزارة الداخلية والأمن الوطني حول إجراءاتها لمنع إطلاق النار بالتزامن مع إعلان النتائج، مشددة على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفة.



وناقشت اللجنة عدد من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما اعتمدت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الاقتصادية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.



وأقرّت اللجنة رزمة من الإجراءات التقشفية لتجاوز العجز المالي، وتكليف وزارة المالية بتنفيذها.



كما وقرّرت إعفاء العمال من رسوم الانسحاب للشركات الفاعلة بجميع أنواعها، بغرض الحصول على تصريح عامل وذلك ابتداءً من 1/1/2018م، وأيضا من رسوم الشطب الاختياري للسجلات التجارية الفردية وشركات التضامن ذات الترميز، التي أسست بهدف الحصول على تصاريح عمل.



وأعلنت منح خصم بنسبة 50% من ضريبة الدخل لكافة شركات النقل العام (الحافلات)، للحد من تداعيات غلاء السولار، وذلك للعام (2021-2022)م .



وأشارت إلى قرار إعفاء شركات النقل العام (الحافلات) من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة عند تكهين أي حافلة عمومية.



وقالت إنه تم تمديد حملة التخفيض بنسبة 50% على رسوم تجديد تراخيص الحافلات العمومية التي تحمل الرقم (28) حتى نهاية العام الحالي.



وأضافت : منح خصم بنسبة 50% على رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة لجميع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المرخصة، وذلك عن الأعوام السابقة ولمدة 4 شهور، على أن يتم ترحيل رسوم الشركات الملتزمة بالدفع خلال الأعوام السابقة للأعوام (2023-2024).



وتابعت: تخصيص قطعة أرض في منطقة البصة، بدير البلح لغرض إنشاء مقرات شرطية.



وزادت: المصادقة على نظام إنشاء محطات بيع المحروقات وترخيصها.



ونوّهت إلى ضرورة إقرار نظام اللجنة التوجیهیة للمشاریع الصغیرة والمتناهیة الصغر والمبادرات الشبابیة.



وقرّرت تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزارت، لإعداد نظام المعلومات الائتمانية المركزية.



وقالت إنه سيتم إقرار خطة وزارة الحكم المحلي، للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في المناطق المأهولة.



وأضافت : واعتماد توصيات التقرير التقييمي لحوادث عيد الأضحى المبارك، وتكليف المؤسسات الحكومية المعنية بمتابعة التنفيذ.



وتابعت إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.



وقررت اعتبار يوم السبت القادم عطلة رسمية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1444هــ.









رام الله - دنيا الوطن