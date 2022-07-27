الإمارات تُعلن توسيع نطاق رحلاتها اليومية إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الخطوط الجوية الإمارتية قرّرت زيادة عدد الرحلات الجوية بين دبي ومطار (بن غوريون) وتوسيع لائحة الرحلات.وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن "الخطوط الجوية الإماراتية أعلنت زيادة عدد الرحلات بين دبي ومطار بن غوريون وتوسيع لائحة الرحلات، بعد شهر من تدشين الرحلة الأولى بين الجانبين".وأضافت: "وعزت الشركة الإماراتية قرارها زيادة عدد الرحلات إلى نسبة الاقبال العالية على هذه الخطوط الجوية الإماراتية".ويشار إلى أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، أعلنتا توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في أيلول/سبتمبر 2020 برعاية الولايات المتحدة الأميركية.