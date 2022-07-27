أبوهولي: شؤون اللاجئين بالمنظمة تعالج مشاكل الكهرباء والمياه بعين الحلوة والبداوي وبرج البراجنة

رام الله - دنيا الوطنانهت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تطوير شبكات الكهرباء والمياه في بعض المخيمات الفلسطينية في لبنانوأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي في بيان صحفي بان دائرة شؤون اللاجئين انجزت استبدال خط كهرباء القاطع التاسع "حي جبل الحليب" بمخيم عين الحلوة بالإضافة الى تزويده بديجنتير بقوة 250 امبير (اربع خطوط) لتغذية الحي بالكهرباء بعد ما تعرضت الشبكة للتلف .ووفق د. أبو هولي يستفيد من شبكة كهرباء القاطع التاسع ما يزيد عن 350 عائلة تقطن الحي.واشار الى ان دائرة شؤون اللاجئين بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية "اونروا" قامت بتركيب مضحة مياه لبئر دير القاسي الذي يشكل الرافد والمغذي الأساسي لشبكة مخيم عين الحلوة، بعد تعطلها وتَسبُبها في انقطاع المياه عن المخيم لمدة خمسة أيام لافتا الى ان تركيب المضخة وإصلاح المولد أعاد ضخ المياه والحياة لسكان المخيم، لافتا الى ان الدائرة قد سبق لها قبل أيام من اعطال المضخة بتصليح المولد الكهربائي لبئر دير القاسي .وفي السياق ذاته عالجت الدائرة مشكلة الكهرباء في مخيم البدّاوي بعد تلف ديجنتير محطة الشلال الذي تسبب عن انقطاع الكهرباء عن المنطقة التي تغذيها المحطة لأياموأوضح د. أبو هولي ان الدائرة قامت بتزويد رئيس اللجنة الشعبية بمخيم البداوي من خلال امين سر اللجان الشعبية في منطقة الشمال احمد غنومي بديجنتير كهربائي جديد بقوة 800 امبير تستفيد منه ما يزيد عن 400 عائلة .وأضاف: "تم تزويد مخيم برج البراجنة (حي الطراحة) بمولد كهربائي بطاقة كهربائية 100 كيلو وات لتشغيل البئر الرئيسي للمنطقة الذي يغذي مئات العائلة القاطنة في الحي" وسيساهم في انارة بعض ازقة الحي .وقال د. أبو هولي ان دائرة شؤون اللاجئين ستواصل متابعة قضايا المخيمات الفلسطينية في لبنان بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين واللجان الشعبية في المخيمات لمعالجة مشاكل المخيمات وتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية .وأضاف: في ظل الازمات الاقتصادية الذي يشهدها لبنان الشقيق والتي انعكست على المخيمات وظروفهم المعيشية نعمل بكل الإمكانات المتاحة لتخفيف معاناتهم ومعالجة مشاكل الكهرباء والمياه التي تزيد في فصل الصيف بناء على توجيهات سيادة الرئيس .وقوبل إصلاح بئر دير القاسي وشبكة الكهرباء بمخيمات عين الحلوة والبداوي وبرج البراجنة بارتياح عام في أوساط اللاجئين في المخيمات الثلاثة شاكرين الرئيس ودائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. أبو هولي على ما يقدمون من عون ودعم للمخيمات ومعالجة مشاكلها .من جهته شكر امين سر اللجان الشعبية في منطقة الشمال احمد غنومي باسم اللجان الشعبية في الشمال الرئيس محمود عباس ودائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. أبو هولي ومدير مكتبها بلبنان جمال فياض على دعمهم المستمر لرفع المعاناة عن أهالي مخيم البداوي الذي يعاني من وضع اجتماعي قاسي في ظل الظروف التي يمر فيها لبنان وانعكاسه المضاعف على المخيمات.كما شكرت اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها د. أبو هولي بتزويد المخيم بمولد كهربائي لتشغيل مضخات المياه الرئيسية مؤكدة شكرها لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن الذي لم يدخر جهداً في خدمة أبناء شعبه في لبنان .فيما أعربت لجنة القاطع الرابع في مخيم عين الحلوة عن بالغ تقديرها وشكرها لتظافر جهود دائرة شؤون اللاجئين والاونروا وسفارة دولة فلسطين التي بذلت كل جهد لإصلاح مولد بئر دير القاسي وتركيب مضخة جديدة للبئر الذي ساهم في وضع حد لمشكلة المياه التي يعاني منها المخيمبينما ثمن امين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا د. عبد ابو صلاح ما تقدمه دائرة شؤون اللاجئين للمخيمات الفلسطينية في لبنان والتي ساهمت في حل بعض مشاكله مؤكداً بان امين سر اللجان الشعبية في مخيمات لبنان المهندس عبد المنعم عوض على تواصل مستمر مع دائرة شؤون اللاجئين لمتابعة احتياجات المخيمات والعمل على تأمينها .