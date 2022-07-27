البطنيجي يوضّح لـ"دنيا الوطن" الإجراءات والعقوبات المُتخذة لمحاربة إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية

وتابع أن هذه الظاهرة ستنتهي قريبًا، خصوصًا أن العامين الماضيين شهدوا تراجعًا كبيرًا في عدد مطلقي النار والإصابات الناتجة عن ذلك، موضحًا أنه سيتم انتشار دوريات الشرطة ورجال المباحث العامة، للحصول على معلومات حول مطلقي النار.



وكشف البطنيجي عن قيام الشرطة الفلسطينية قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة بمصادرة عدد من الألعاب النارية والمفرقعات، كما وتم تحذير تجارها وبائعيها.



ووجه رسالة للمواطنين، بالإبلاغ عن مطلقي النار والمفرقعات حتى يتم التعامل معهم وفقًا لإجراءات القانون.



واختتم البطنيجي حديثه بالتهاني والتبريكات لطلبة الثانوية العامة، وتمنى أن تمر هذه اللحظات بكل خير، والفرح عنوانها، بعيدًا عن إطلاق النار وإصابة أحد المواطنين، والصخب وتعكير صفو السكينة العامة في المجتمع.











رام الله - دنيا الوطنقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، إنه "كان لزامًا على الشرطة الفلسطينية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة التي تعتبر مفصلًا من مفاصل حياة أبناء شعبنا في هذه المرحلة التعليمية، بإصدار قرارًا بمنع إطلاق النار أو استخدام الألعاب النارية والمفرقعات حفاظًا على سلامة أبناء شعبنا والنظام العام".وأضاف البطنيجي بتصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه في حالة مخالفة هذا القرار من خلال إطلاق النيران، سيتم اعتقال المنفذ ومصادرة سلاحه، وذلك بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني الإسلامي في قطاع غزة، خصوصًا أنهم رفعوا الغطاء التنظيمي عن كل شخص ممكن أن يستخدم سلاح المقاومة أو غيره في إطلاق النار بالهواء.