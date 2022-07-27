الخطيب يفتتح قسما جديداً للتأهيل الطبي لجمعية الهلال الأحمر في خانيونس

رام الله - دنيا الوطنافتتح اليوم الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قسماً جديداً للتأهيل الطبي، التابع لمستشفى الأمل في خانيونس، وذلك بمشاركة كلا من محافظ محافظة خانيونس، الدكتور احمد الشيبي، والسيد اياد نصر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعدد من الشركاء في الحركة الدولية، وممثلين عن المجتمع المحلي، وبحضور كلا من الدكتور مروان جيلاني، المدير العام للجمعية، ود. نجاة الاسطل، امين سر الجمعية، وعدد من ممثلي ادارة الجمعية في المحافظات الجنوبية.حيث تضمن حفل الافتتاح قراءة القران، وعزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على ارواح شهداء الوطن والجمعية، وبعد ذلك تم عرض فيديو يوضح عملية البناء والتطوير، ومراحل اتمام العمل في مستشفى الأمل، وتوسعة قسم التأهيل الطبي.هذا وأعرب الدكتور احمد الشيبي، محافظ خانيونس، وخلال كلمته عن بالغ تقديره لجهود الجمعية في تقديم الخدمات الانسانية والصحية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا بان هذا العمل يأتي ضمن مشوار العطاء الذي بدأه مؤسس الجمعية الدكتور فتحي عرفات، ومن أكمل الطريق من بعده من كوادر واطقم الجمعية، التي لا زالت تقوم ببلسمة الجرح الفلسطيني، والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، في شتى المراحل وكافة الميادين.وعلى الصعيد ذاته، أكد الدكتور يونس الخطيب، بان هذا الافتتاح يأتي ضمن التنسيق والتعاون المشترك، مع المنظمات المحلية، والهيئات الدولية، والشركاء في الحركة الدولية، بهدف زيادة الخدمة الطبية المقدمة ورفع جودتها، بما يتناسب مع الاحتياجات المرضية المتزايدة، وافتقار المنطقة الجنوبية لمركز متخصص في تقديم خدمات التأهيل الطبي، وهو نابع من منطلق المسئولية الوطنية والانسانية الكبيرة الملقاة على عاتقنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي عملت منذ نشأتها على تقديم الخدمات الصحية والانسانية والمجتمعية، والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، بما يتماشى مع مبادئ الحركة الدولية والقانون الدولي الانساني، كما اشار د. الخطيب الى ان العمل سيستمر عبر السنوات القادمة، لتطوير وزيادة خدمات قسم التأهيل الطبي، ومستشفى الأمل، وصولا الى ان يصبحوا نواه لمركز تأهيل أكبر وأوسع، ويساهم في العمل الإنساني والنفسي والمجتمعي، إلى جانب باقي الأطقم الصحية والنفسية المتعددة العاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.وفي ختام حفل الافتتاح تم تنفيذ جولة داخل قسم التأهيل الطبي الجديد، فيما تم لاحقا زيارة مركز الاسعاف والطوارئ التابع للجمعية في كلا من خانيونس ودير البلح، بالإضافة الى زيارة كلية تنمية القدرات التابعة للجمعية في خانيونس، حيث اطلع د. الخطيب على التحديات التي تواجه الكلية في ظل الوضع الراهن، وأكدت الدكتورة جين كالدر، عميد الكلية، بان الكلية تسير بخطى ثابتة لإنجاز برامج الكلية.